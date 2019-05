Behörden-Groteske um Wahllokal in Kindergarten

Der Kindergarten dient in Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden seit jeher als Wahllokal. Am Sonntag darf das aber nicht so sein. Denn die Bundeswahlbehörde ist plötzlich draufgekommen, dass das Gebäude bereits im Gemeindegebiet von Schönau an der Triesting steht. Die Suche nach Ersatz war gar nicht leicht