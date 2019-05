Strache ins Rathaus? Die nächste Schnapsidee!

Comeback Straches nicht ausgeschlossen

Und in seiner Machtgier kann er nicht loslassen. Es sind unglaubliche Infos, die Sonntag die Runde machten. Strache soll in einer WhatsApp-Nachricht an Spitzenfunktionäre am Samstagabend geschrieben haben, dass der Wiener Vorstand einstimmig auf seinen Verbleib als Obmann bestehe. Ein „Krone“-Rundruf bei diversen Freiheitlichen zeigt: Auch noch am Sonntag war das „eine Option, über die wir nachdenken“. Sonntagabend postete Strache auf Facebook: „Jetzt erst recht.“ Daneben Daumen nach oben. Und FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky schloss ein Comeback Straches nicht aus.