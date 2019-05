Parteiaustritt! Gudenus schmeißt jetzt alles hin

Der am Samstag zurückgetretene FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus (siehe auch Video oben) hat am Sonntagabend „mit sofortiger Wirkung“ seinen Austritt aus der Freiheitlichen Partei bekannt gegeben. Ebenso werde er sein Nationalratsmandat zurücklegen, erklärte die FPÖ in einer Aussendung. Bereits am Vortag hatte Gudenus erklärt, all seine Funktionen zurückzulegen. Kurz zuvor waren weitere brisante Vorwürfe gegen den Ex-Klubobmann bekannt geworden.