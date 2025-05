S-Bahn-Haltestelle Lobau soll jetzt zurück

Für die Ein- und Aussteigerzahlen einer möglichen reaktivierten Haltestelle Lobau wurde eine Verdopplung gegenüber dem seinerzeitigen Bestand (vor der Schließung rund 50 Ein-/Aussteiger pro Tag) prognostiziert. Allerdings stehen diese Zahlen einer bis zu 40-mal höheren Zahl an Durchfahrern gegenüber. Die S80 erschließt zwischen den Haltestellen Stadlau und Aspern Nord Gebiete mit massiver Stadtentwicklung sowie hohen Umsteigendenzahlen (U-Bahn, Straßenbahn, Bus) und damit entsprechend hoher Nachfrage. Ein zusätzlicher Halt in einer Haltestelle Lobau würde damit die Angebotsqualität für diese entsprechend verschlechtern, so die ÖBB in einer Stellungnahme.