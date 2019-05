Vilimsky schließt illegale Geldflüsse an FPÖ aus

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky schließt aus, dass auch nur ein Euro rechtswidrig an die FPÖ oder in einen ihrer Wahlkämpfe geflossen ist. Das betonte er am Sonntagabend in der ATV-„Elefantenrunde“ zur EU-Wahl. Im Gegenteil glaubt er, dass sich SPÖ und ÖVP über Gelder an Personenkomitees ihre Kampagnen finanzieren.