Einbrecher zogen Beute durch Sumpfwiese

In der Nacht zum Sonntag verübten die Unbekannten den Einbruch in einen Adeg-Markt in Unterweißenbach. Zur Hilfe nahmen die Täter dabei Werkzeug, welches sie zuvor von einem am Nebengelände abgestellten Bagger entwendeten. Außerdem nahmen sie von dort einen Einachsanhänger, um die gestohlenen Güter abtransportieren zu können.