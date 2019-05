Keine Fahrradtour mit Kindern ohne Helm und Gurt

Das Wichtigste vor einem Familien-Radausflug vorweg: Für am Rad transportierte Kinder unter 12 Jahren gilt die Helm- und Gurtpflicht, der Lenker muss mindestens 16 Jahre sein! „Der Kindersitz ist die günstigste Variante, er erlaubt aber nur den Transport eines Kindes und macht das Rad instabil. Am sichersten sind Kinder in einem Anhänger mit Überrollbügel. Im Lastenfahrrad hat man die Kleinen meist im Blick, auch können mehrere Kinder mitgenommen werden“, weiß ÖAMTC-Techniker Dominik Darnhofer.