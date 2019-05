Turracher Höhe öffnet noch einmal die Piste

Eigentlich liefen auf der Turrach ja die Vorbereitungen auf die Sommersaison schon auf Hochtouren. Doch der Neuschnee - etwa 40 Zentimeter - bietet die besten Pistenverhältnisse. Die Tourismusregion Turracher Höhe nützt die Gelegenheit und öffnet noch einmal die Pisten. All jene, die ihre Brettln dieses Jahr nur widerwillig in den Keller geräumt haben, können also am kommenden Wochenende am Samstag und am Sonntag von 8 bis 13 Uhr noch einmal kostenlos die Kornockpiste hinunter wedeln.