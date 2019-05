Bleiben Sie in Balance!

Nächstes Wochenende ist es wieder so weit: Enjoy the journey. Etwa 33.000 Läuferinnen aus 96 Nationen werden am Start des größten Frauenlaufs in Europa der Ziellinie entgegen fiebern. Zusammen mit vielen Zusehern, die ihre Partnerinnen, Mamis, Schwestern, Freundinnen anfeuern und gemeinsam zwei Tage lang ein Sportfest feiern. Nicht nur für sich selber, sondern auch als Vorbild für die kommenden Generationen und andere interessierte Frauen.