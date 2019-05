Grafensteiner konnte aus brennendem Auto flüchten

Der 27-jährige Grafensteiner war gegen 3.15 Uhr mit seinem Auto auf der St. Kanzianer Straße (L 116) von Tainach kommend in Richtung St. Kanzian unterwegs, als er auf der Seidendorfer Brücke aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Pkw prallte mehrmals gegen die Leitschiene und fing dann zu brennen an. Zum Glück konnte der 27-Jährige aus dem Fahrzeug flüchten und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte ihn ins Klinikum Klagenfurt. Der Alkotest verlief positiv. Männer der Feuerwehr Stein im Jauntal konnten mit schwerem Atemschutz den in Vollbrand stehenden Pkw löschen. Der Einsatz dauerte zwei Stunden.