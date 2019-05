Geheimtipp Koglmoos und Kasbachl-Grotte

Weil hier sogar das Navi oft in die Irre führt, sei die Anfahrt nach Hof, einem Ortsteil von Gallzein, näher beschrieben: In Jenbach nach der Autobahnausfahrt südlich des Inns Richtung Schwaz, in Buch bei der Firma Wallner links ab und hinauf, beim Bucherwirt nach rechts, nach der Brücke links hinauf („Gallzein“), später „Gallzein Mitte“ und dann nicht versehentlich rechts Richtung „Wahrbühel“, sondern weiter bis zum Gemeindezentrum in Hof. Hier ist bei der Kapelle das „Gasthaus Koglmoos“, unser Etappenziel, bereits angeschrieben.