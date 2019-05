Lenovo Legion Y740: Spiele-Power zum Mitnehmen

Das Gewicht von 2,2 Kilo - mit dem 230-Watt-Netzteil kommt noch ein Kilo dazu - macht das Gerät trotz viel Power angenehm portabel. Dass sich die meisten Anschlüsse an der Rückseite befinden, finden wir ebenfalls gut: So entsteht kein Kabelsalat an der Geräteseite, wo möglicherweise die Maushand des Spielers geparkt ist. Erwähnenswert, weil im Bereich der Gaming-Notebooks nicht selbstverständlich: Beim Design gibt sich das Y740 - abgesehen von der einstellbaren RGB-Beleuchtung - recht dezent und nicht so martialisch wie manch ein Mitbewerber. Weniger bunten Vögel in der Gaming-Gemeinschaft könnte das gut gefallen.