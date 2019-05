„Und alle sollen viel Spaß und eine Gaudi haben“

Die Klosterkirche der Elisabethinen in Linz stand am Dienstag ganz im Zeichen von „Ave Maria“-Motetten. Der vielfältige Reigen wurde vom Wiener Solisten Orchester, dirigiert von Piotr Gladki, in beeindruckender Form präsentiert. Ausdrucksvolle Solistin war Katerina Hebelkova aus Tschechien! Höhepunkt: Das letzte Werk Balduin Sulzers wurde uraufgeführt.