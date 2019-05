Autofahrer ließ nach Unfall 15-Jährige im Stich

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr am 7. Mai 2019 um 10:45 Uhr in Vöcklabruck, Bereich Wagrain, auf der Linzer Straße in Richtung Bahnhofstraße, als eine 15-jährige Schülerin aus dem Bezirk Gmunden in einer großen Gruppe von Schülern ebenfalls auf der Linzer Straße in Richtung Bahnhofstraße ging.