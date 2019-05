15-jährige Mädchen als Geheimprostituierte

Laut Anklage soll er den damals 15 und 17 Jahre alten Mädchen aber auch die Prostitution in Nachtclubs in Enns und Steyr, wo er als Kellner beschäftigt war, sowie in einem Geheimbordell in seiner Wohnung in Linz ermöglicht haben. „Die Mädchen haben das freiwillig gemacht, trotzdem ist es verboten“, sagt Staatsanwältin Michaela Breier. Er habe nicht gewusst, wie alt die Mädchen sind, beteuert der Angeklagte, er sei „nur“ mit Sex bezahlt worden.