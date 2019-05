Staugefahr: Terfener Innbrücke wird saniert

Mängel an der Brücke

Doch die Sperre sei dringend notwendig. Kürzlich wurden im Zuge einer routinemäßigen Brückenuntersuchung mehrere kleine Schäden entdeckt. Durch die permantente hohe Lkw-Belastung auf der rechten Fahrspur der Behelfsbrücke sind an ein manchen Stellen Mängel an den Schweißnähten im Stahltragwerk aufgetreten. Aus Gründen der Verkehrssicherheit könne die Reparatur sowie die Prüfung auf weitere Mängel nicht aufgeschoben werden.