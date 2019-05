KI-Revolution: Österreicher sind noch skeptisch

An Einsatzmöglichkeiten fehlte es nicht, auch in Sektoren wie der Landwirtschaft: Autonome Mähdrescher, Melkmaschinen, die nicht nur Kühe melken, sondern auch alle Daten zur Milch liefern, Sensoren für die Tiergesundheit. Der Agrarsektor zählt laut Experten in Österreich zu jenen drei Wirtschaftssparten, die nach Industrie/Produktion und Handel am meisten Potenzial für KI-Anwendung hätte. Auch die Bauern nutzten zwar zunehmend Apps, zögerten aber, die Daten mittels KI zur intelligenten Betriebsführung zu nutzen. Der Bund plant nun eine „Innovation Farm“, einen digitalen Muster-Bauernhof, auf dem interessierte Landwirte neue Technologien in der Praxis erleben können.