Das Gauder Fest begeistert seit Jahrhunderten

In Liste der immateriellen Kulturerebe der UNESCO aufgenommen

„Bereits im Jahr 1428 erwähnten venezianische Kaufleute einen Kirchtag und Jahrmarkt in Zell“, verdeutlichen die Veranstalter. Das Gauder Fest blieb in seinen Grundzügen bis heute erhalten. Dieser Tradition wurde mit der Aufnahme des Gauder Festes in die Liste der immateriellen Kulturerbe der UNESCO vor fünf Jahren Rechnung getragen.