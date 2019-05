Mehr Züge für mehr Pendler

„Zwei von drei Bahnreisenden sind in der Ostregion in Nahverkehrszügen unterwegs“, berichtet Vorständin Michaela Huber von der ÖBB-Personenverkehr AG. Das kommt bei der Fahrplangestaltung zum Tragen. ÖBB, Verkehrsverbund und Land stocken bei Regionallinien für den Pendlerverkehr auf. So wird zwischen Wien und Retz künftig im Stundentakt gefahren. „Auf dieser Strecken ist die Zahl der Fahrgäste um 14 Prozent gestiegen“, heißt es. Sieben Verbindungen zusätzlich sind zudem jeden Tag auf der Laaer Ostbahn zwischen Wien und Laa an der Thaya vorgesehen.