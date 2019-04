Horrorpilz: Bereits 8 Tote in britischen Spitälern

Unaufhaltsam, so scheint es, breitet er sich aus: „Candida auris“, ein Hefepilz, infiziert Menschen in immer mehr Ländern rund um den Globus. Für viele von ihnen endet der Befall tödlich, wie unlängst in Großbritannien. Die britische Gesundheitsbehörde teilte am Montag mit, dass in den vergangenen Tagen acht Patienten daran gestorben seien. Insgesamt seien derartige Infektionen schon in 25 britischen Krankenhäusern nachgewiesen worden. Der gefährliche Hefepilz lässt sich bei den Infizierten im Ohr oder im Urin nachweisen. Erstmals trat eine derartige Infektion 2009 in Japan auf.