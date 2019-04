Von Skilift abgelenkt: Autofahrer kracht in Mauer

Lenker und Beifahrerin in Spital eingeliefert

Er touchierte mit seinem Pkw den Randstein der Verkehrsinsel, dann lenkte er den Wagen nach rechts und prallte schließlich gegen eine Mauer am rechten Straßenrand. Durch den Aufprall wurden beide Airbags ausgelöst. Der 53-Jährige sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie kamen in das Krankenhaus Reutte. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.