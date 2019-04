Wo Glyphosat kein Thema ist

Am Bauhof in Saalfelden hat das Pflanzengift Glyphosat schon seit Jahren keine Anhänger mehr: Chef Kurt Binder und sein Team wenden gesündere Alternativen an. Ähnlich sind die Erfahrungen in St. Martin bei Lofer und auch in Wals-Siezenheim. In der Landwirtschaft war Salzburg noch nie „Glyphosat-Land“.