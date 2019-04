Sunn O))): Im Sinnesrausch der Monotonie

„I spent 30 minutes interviewing Sunn O))) before I realised these were umbrellas“ (zu Deutsch: „Ich habe Sunn O))) 30 Minuten lang interviewt, bis ich draufgekommen bin, dass es sich um Schirme handelte) ist wohl das bekannteste von zahlreichen Internet-Memes über die stilprägende US-Drone-Band Sunn O))). Ziemlich viel Humor für eine Band, die mit Humor an sich so gar nichts anfangen kann. Das Zwei-Mann-Projekt, geleitet von den beiden Freunden Stephen O’Malley und Greg Anderson, hat es sich vor gut 20 Jahren zur Maxime gemacht, ungeschriebene Grenzen der Vertonung auszuweiten. Benannt nach der Verstärkerfirma Sunn und mit Schallwellenzeichen auf Sunn O))) erweitert, gewanden sich die beiden in schwarze Roben, füllen die Bühnen mit meterhohen Verstärkertürmen und lassen monotone, repetitive Klänge durch die Säle wabern. Kein Schlagzeug, kein Gesang, keine Melodie, kein Rhythmus, kein effektheischender Schabernack. Weder geht es um die Personen hinter dem jeweiligen Instrument, noch um die optische Herangehensweise. Purer Drone Metal, der mit markdurchdringenden Bass-Frequenzen noch in jeder Stadt den einen oder anderen Tinnitus als Andenken hinterließ.