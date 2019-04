Politik öffnet Firmen Tür nach China

Schon am ersten Tag der weiten Reise nach Fernost spulte die Landeschefin am Dienstag ein bemerkenswertes Programm in China ab. Zeit zum Schlafen war lediglich während des 10-Stunden-Fluges von Wien nach Shanghai. Mit Botschafter Friedrich Stift und Generalkonsulin Brigitte Robinson-Seyrlehner wurde der Delegation aus Niederösterreich zuerst ein kleiner Einblick in die Seele der Chinesen gewährt, dann stand bereits der Besuch von zwei Hochtechnologie-Konzernen für künstliche Intelligenz sowie Elektro-Mobilität an.