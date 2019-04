Pænda: Mit neuem Mut zur Selbstständigkeit

Live in Österreich

Nach ihrem hoffentlich erfolgreichen Auftritt beim Eurovision Song Contest in Israel ist Pænda noch vielfach in Österreich unterwegs. Am 3. Juli beim Elwood Festival in Ort im Innkreis, am 13. Juli beim Electric Nation in Graz, am 15. November im Klagenfurter Stereo, am 26. November im Salzburger Rockhouse, am 27. November im Linzer Posthof und am 30. November im AllerArt in Bludenz. Alles weitere unter www.paendaofficial.com.