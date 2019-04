Papst wusch zwölf Häftlingen die Füße

Bereits zum fünften Mal im Gefängnis

Es war bereits das fünfte Mal, dass Papst Franziskus für die Gründonnerstagsmesse ein Gefängnis auswählte. Zuvor hatte der Papst bei der Chrisammesse im Petersdom die „Heiligen Öle“ geweiht, die bei Taufe, Firmung und bei Priesterweihen verwendet werden. Am Karfreitag folgt die Kreuzweg-Zeremonie am Kolosseum in Rom. Höhepunkt der Osterfeiertage ist die Messe auf dem Petersplatz in Rom am Sonntag, bei der Franziskus den Segen „Urbi et Orbi“ („Der Stadt und dem Erdkreis“) spenden wird.