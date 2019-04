Frische Forellen waren großteils in Ordnung

Qualität hat seinen Preis

Am besten greift man zu Forellen in Bioqualität. Diese werden besonders umweltfreundlich und artgemäß gezüchtet. Das teuerste Produkt im Test war die Bio Bachforelle mit 31,90 Euro je Kilo. Für konventionelle Ware aus österreichischer Fischzucht muss man im Schnitt 14,40 Euro zahlen. Frischer Fisch aus italienischer Aquakultur im Test kostete nicht einmal 10 Euro das Kilo. Frischer Fisch ist an seiner glänzenden Haut, festem, glattem Fleisch, fest anliegenden glatten Schuppen, leicht hervorstehenden, klaren Augen und hellroten Kiemen zu erkennen. Frischer Fisch sollte außerdem nicht fischig riechen.