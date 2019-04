Raubüberfall auf Lokal! Verdächtiger (46) gefasst

Bewaffneter Raubüberfall in Osttirol! Ein zunächst Unbekannter stürmte - wie die Polizei erst am Dienstag bekannt gab - bereits am Sonntagabend in einen Gastro-Betrieb in Huben, bedrohte die Kellnerin mit einer Pistole und forderte Bargeld. Danach ergriff der Täter die Flucht. Noch in derselben Nacht konnte schließlich ein Verdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 46-jährigen Einheimischen.