Tiroler (24) bunkerte Waffen in seinem Auto

Ein mutmaßlicher Waffennarr ging der Polizei am Montagabend in Pfaffenhofen ins Netz. Wieder einmal! Nachdem sich der 24-jährige Verdächtige aufgrund einer brenzligen Verkehrssituation mit einem anderen Lenker in die Haare geraten war, entdeckte die Polizei in seinem Wagen unter anderem Messer, einen Schlagring und eine Rauchgranate. Gegen den Tiroler bestand bereits ein Waffenverbot!