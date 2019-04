In diesem Moment stockte ganz Frankreich der Atem

Feuerwehr: „Brand ist gelöscht“

In den frühen Morgenstunden am Dienstag konnte ein Sprecher bekannt geben, dass es gelungen sei, die Flammen unter Kontrolle zu bringen: „Das Feuer ist gelöscht. Wir werden aber weiter die verbliebenen Brandherde überwachen und die heißen Teile kühlen“, sagte Gabriel Plus der Zeitung „Le Figaro“ laut deren Onlineausgabe. Man werde weiter Sorge tragen, dass das Feuer nicht wieder aufflammt.