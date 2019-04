Bereits 310 Millionen € für Notre Dame gespendet

Gläubige beteten und sangen auf den Straßen

Tausende Menschen versammelten sich auf den Seine-Brücken und sahen mit an, wie sich das Feuer durch das Bauwerk aus dem zwölften Jahrhundert fraß. Viele von ihnen waren sprachlos und hatten Tränen in den Augen. Gläubige beteten und sangen auf den Straßen. Das Drama um das Gotteshaus fällt in die Karwoche, in der sich die Christen auf Ostern - das Fest der Auferstehung Jesu Christi - vorbereiten.