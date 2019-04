Bauern kämpfen mit Dürre, Schädlingen und Wünschen

„OÖ Krone“: In Niederösterreich herrscht schon Katastrophenstimmung, wie schaut’s bei uns am Erdäpfelacker aus?

Manfred Schauer: Ähnlich. Im Vorjahr gab’s wegen der Dürre an Standorten ohne Beregnung 60 Prozent Ausfälle, sonst bis zu 30 Prozent. Und von der Ernte wurde knapp ein Drittel aussortiert.