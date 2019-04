Serbe fuhr mit Auto vor Kindergarten auf Mann los

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Gmunden ist ein 19-jähriger Rumäne von einem Kontrahenten (21) aus Serbien verletzt worden. Wie die Polizei erst am Sonntag bekannt gab, soll dieser Streit bereits am 9. April gegen 22 Uhr in der Nähe des Kindergartens Schörihub stattgefunden haben.



Auch Messer im Spiel

Bei dem Konflikt könnte auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Der Serbe soll anschließend noch mit seinem Auto auf den Rumänen losgefahren sein.

Die Polizei sucht nun dringend eine Zeugin mit einem Hund, die den Vorfall beobachtet haben dürfte. Etwaige Infos bitte unter der Telefonnummer: 059133 4100.