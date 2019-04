Afrikaner prügelten Nachtschwärmer ins Spital

Drei bisher unbekannte Täter sprachen am 14. April 2019 um etwa 5:45 Uhr in der Fiedlerstraße in Linz einen 25-jährigen auf dem Heimweg von der Altstadt an, wobei ihm einer der drei plötzlich einen Faustschlag gegen sein rechtes Ohr versetzte. Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins UKH Linz eingeliefert. Die Fahndung blieb erfolglos.