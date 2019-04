Ein Sprungbrett in die Tiroler Medienbranche

Die Medienbranche ist faszinierend, vielfältig und spannend. Dementsprechend groß ist das Interesse an Jobs in den Redaktionen dieses Landes. Wer dort Fuß fassen will, braucht das richtige Rüstzeug. Und das wird in der Tiroler Journalismusakademie umfassend vermittelt. Wichtigste Erfolgsfaktoren der Akademie sind dabei die Qualität der Lehre sowie der hohe Praxisbezug. Als Lehrende geben namhafte Journalisten und Wissenschafter ihr Wissen über Grundlagen und Praxis weiter.