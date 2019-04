Keine Angst vor Datenflut: Mehr Nähe in Medizin

Wird die Rolle des Arztes durch „Big Data“ in Zukunft eine andere sein?

Sie wird menschlicher. Denn in dem Maß, in dem digitale Werkzeuge sich um die Daten und deren Analyse kümmern, können Ärzte vermehrt Patienten ins Zentrum stellen. Das ist eine Umstellung – zum Guten. Aber sie erfordert auch Disziplin: die Technik zur Vermenschlichung unseres Gesundheitssystem zu nutzen.



Ergibt das Vorteile für die Salzburger am Land?

Ja, massiv! Denn bisher war es so, dass die besten Mediziner in den größten Kliniken tätig waren. Nur dort gab es die entsprechenden Fallzahlen, um daraus zu lernen. Aber den in großen Fallzahlen verkörperten Durchschnittspatienten gibt es nicht. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass wir die Patienten viel individueller behandeln müssen. Kleinere Einheiten können persönlicher, individueller und flexibler auf Bedürfnisse reagieren. Das ist eine Renaissance der Nähe!



Sie waren jetzt im Schwarzacher Spital zu Gast. Was können Sie Kliniken raten?

Wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, dass diese Veränderungen durch Digitalisierung ein Miteinander brauchen, in dem wir von und miteinander lernen.



Sie waren in den 80ern Pionier in der Szene und sind mittlerweile Oxford-Professor. Was treibt Sie an?

Ich beschäftige mich viel mit der digitalen Macht von Google, Amazon oder Facebook. Es geht mir darum, wie wir mit einem breiteren Zugang zu den Daten, die die großen Datenkraken sammeln, die digitale Macht demokratisieren können.