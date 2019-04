Dreiste Täter flexten Tresor auf & stahlen Geld

Eine bisher unbekannte Täterschaft ist in der Nacht auf Samstag auf ein Firmengelände in Schwoich eingedrungen. Doch sie wurden von Bewegungsmeldern und Überwachungskameras gestört. Sie zerstörten kurzerhand das Equipment und verschafften sich Zutritt ins Firmeninnere. Schließlich machten sich die Diebe mit Bargeld in bisher unbekannter Höhe aus dem Staub.