Eboardmuseum: Am Freitag wieder „Krone“-PopHistory

Museumschef Gert Prix: „Carl Palmer, der Drummer von “EL&P„ spielte bekanntlich vor einigen Monaten auf dieser Bühne. Wir geben also unser Bestes, um ihm gerecht zu werden!“ Prix wird am Moog Synthesizer, einer Hammond C 3 und Hammond L 100 zu hören sein. Gitarre: Herbert Brandstätter, Bass: Günther Hofbauer. Reservierung: 0699 19144180 oder online unter office@eboardmuseum.com.