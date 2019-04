Wirtschaft sieht sich durch IT unter Druck gesetzt

60 Prozent sehen auch Unternehmen aus anderen Branchen plötzlich als direkte Wettbewerber - 2018 sagten das noch 42 Prozent. „Der Wettbewerb entsteht immer an den Branchengrenzen“, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Wie der Digitalverband Bitkom zum Auftakt der Konferenz „hub.berlin“ am Mittwoch erklärte, belegten die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage, dass die Digitalisierung in aller Breite in der Wirtschaft ankomme. „Digitalisierung erzeugt mehr Wettbewerb, und dieser Wettbewerb führt zu mehr Innovationen“, sagte Berg. Zugleich gebe es aber auch ein „riesiges Erkenntnisproblem“ bei den Unternehmen.