Sommerdebatte um Nikolaus an Schulen entbrannt

„Auch feiern, wenn die Mehrheit der Kinder keine Christen sind“

Der Aussage „Predigen sollte man nur in Gotteshäusern und nicht auf offener Straße“ stimmen 86 Prozent zu. 85 Prozent: „Wenn staatliche Gesetze und religiöse Vorschriften einander widersprechen, dann sind die staatlichen Gesetze wichtiger.“ Das Votum hierzu – „Mir ist wichtig, dass christliche Feste wie Nikolaus, Ostern und Martinsfest in den österreichischen Schulen und Kindergärten auch dann gefeiert werden, wenn die Mehrheit der Kinder keine Christen sind“ – fiel mit 79 Prozent Zustimmung aus.