IS-Fan (15) drohte Politiker mit Tötung: Anklage

Jugend-Schöffensenat entscheidet

Diese ist nun eingebracht. Auf 17 Seiten wirft die StA Korneuburg dem jungen Beschuldigten die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, kriminelle Organisation und gefährliche Drohung vor. Der Bursche, der in Freiheit ein Deradikalisierungsprogramm absolvierte und Bewährungshilfe bekam, muss sich bald vor einem Jugend-Schöffensenat verantworten. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Ein Termin für den Prozess im Landesgericht Korneuburg steht noch nicht fest. Vor Schulstart 2025 wird es sich aber wohl nicht mehr ausgehen ...