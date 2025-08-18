Zwölfjährige in OP: Neue Details in Kopfloch-Causa

Prozess im Bezirksgericht Graz-Ost

Die Handlung des Kindes wird im Strafantrag wie folgt dargestellt: So soll die Zwölfjährige das Operationsbohrgerät Trepan an die bereits freigelegte Schädelkalotte angelegt haben: „Angesichts der Beweisergebnisse ist davon auszugehen, dass das Mädchen bei der Operation am 13. Jänner 2024 nicht nur anwesend war oder bloß ihre Hand auf die Hand des Operateurs hielt, sondern den Trepan selbstständig und allein an die Schädeldecke des Patienten führte und letztlich das Bohrloch setzte“, heißt es in dem Strafantrag.