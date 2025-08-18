Konsequenzen für Autowäsche auf Kärntner Friedhof

Auch Schranken wird repariert

Seit Jahren ist die Zufahrtsschranke zum Friedhof defekt. Nach dem Vorfall, der im Internet für viel Ärger gesorgt hatte, soll diese nun repariert werden und die Zufahrt nur noch Berechtigten möglich sein: „Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 25.000 Euro. Die Zufahrt wird nur mehr Berechtigten mittels Magnetkarte möglich sein. Auch das Ordnungsamt kontrolliert seit Samstag verstärkt“, heißt es abschließend.