„IS-Tribunale vor Ort einfacher und günstiger“

Nachdem in Syrien die letzten IS-Bastionen gefallen sind, müssen sich zahlreiche Dschihadisten - unter ihnen auch Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft - für ihre Verbrechen vor Gericht verantworten. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat diesbezüglich am Mittwoch eine europäische Initiative angestoßen, für Kämpfer des IS direkt in der Region entsprechende Tribunale einzurichten. Laut Kickl, der seinen Vorschlag auch an die EU-Kommission geschickt und sich mit dem Außenministerium abgesprochen hat, sei dies „effizienter, einfacher und kostengünstiger“, als die Verfahren hierzulande durchzuführen.