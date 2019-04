Ersthelfer in sozialer Not sind auf Expansionskurs

Auch in Tirol gibt es Menschen, die nicht wissen, ob sie sich morgen noch eine warme Mahlzeit leisten können. Wichtige Anlaufstelle in akuter Not sind die mittlerweile 78 Vinzenzgemeinschaften. „Im Unterland ist aber noch Luft nach oben“, sagt die neue Präsidentin Karoline Knitel und legt beeindruckende Zahlen vor.