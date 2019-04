Rollstuhlfahrer nach Unfall in Auto eingeklemmt

Eine 75-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am 8. April um 8.35 Uhr mit ihrem Pkw in Arnreit Richtung Ortstzufahrt „Arnreit-Süd“. An der Kreuzung mit der B127 hielt sie an und überquerte anschließend die B127. Sie übersah jedoch den von rechts kommenden Pkw, gelenkt von einem 50-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Dieser wich nach rechts aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern und stürzte in das Auffangbecken neben der Fahrbahn.