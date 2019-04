Schlüsseltechnologien: China zieht an USA vorbei

China zieht in einigen digitalen Schlüsseltechnologien an den USA vorbei. Im Bereich der künstlichen Intelligenz hat die Volksrepublik einer aktuellen Studie zufolge im Vorjahr zweieinhalb Mal so viele Patente angemeldet wie die Vereinigten Staaten; und in die auch militärisch wichtige Quanten-Kryptografie investiert das Land zehn Mal so viel wie die USA. Die Summe beläuft sich Forschern zufolge auf mindestens 50 Milliarden Dollar.