Fußgängerin (44) von Taxi erfasst und getötet

Mit einem Drama endete Ende Oktober in Innsbruck der Arbeitstag für einen Taxler. Auf regennasser Fahrbahn übersah der 28-Jährige an einem Sonntag gegen 6 Uhr Früh eine 44-jährige Fußgängerin und erfasste sie. Die Frau wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie kurz darauf in der Klinik Innsbruck verstarb.