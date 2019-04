Zu laut vergnügt: Tiroler (23) stach auf Vater ein

Er hatte schon immer ein Problem mit der Bekannten seines Vaters. Sagt er. Vor allem deshalb, weil sie immer so laut war. Und mit Lärm hat der laut Gutachten an einer kombinierten Persönlichkeitsstörung leidende junge Mann ein Problem. Schon einmal verwüstete der 23-Jährige die Wohnung, in der er gemeinsam mit seinem Vater lebte, als die 35-jährige Nachbarin zu Besuch war.