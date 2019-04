Bank bewahrt Tirolerin (54) vor dreister Abzocke

Bereits am Mittwoch wurde die Hallerin per Telefon kontaktiert. „Der unbekannte Täter sprach in gebrochenem Deutsch und setzte die 54-Jährige über einen Gewinn im mittleren fünfstelligen Eurobereich in Kenntnis. Vor der Auszahlung sollte sie jedoch Notar- und Versicherungskosten bezahlen. Der Betrag müsse bei einem Österreichischem Geldinstitut in Form von Bit-Panda-Gutscheinen besorgt und die Gutscheincodes im Anschluss via Telefon bekannt gegeben werden“, heißt es vonseiten der Polizei.